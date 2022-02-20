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Eşref Bitlis anısına yarıştılar

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20/02/2022

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Eşref Bitlis anısına yarıştılar

 

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Eşref Bitlis Taekwondo Karate Budo (Kurash-Wushu-Muaythai) Zor Haraketler Şampiyonası önceki akşam (CUMA) yapıldı.

Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan müsabakalar sonunda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.

BAYANLAR ZOR HAREKETLER KATAGORİLERİNDE BİRİNCİ OLANLAR 

1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar

2.Kategori: 1.Ana Tüysüz

3.Kategori: 1.İrina Dergaus

4.Kategori: 1.Zeynep Keskin

5.Kategori: 1.Yağmur Sel

6.Kategori: 1.Nisa Gukaeva

7.Kategori: 1.Şebnem Eryiğit

8.Kategori: 1.Spallane Gankama

9.Kategori: 1.Sinam Naz Süvari

10.Kategori: 1.Defne Okçu

11.Kategori: 1.Berinay Babacan

ERKEKLER ZOR HANEKETLER KATAGORİLERİNDE BİRİNCİ OLANLAR

1.Kategori: 1.Arda Aslan Öztürk

2.Kategori: 1.Kerim Karpuz

3.Kategori: 1.İgor Dergaus

4.Kategori: 1.Özkay Ramiz

5.Kategori: 1.Maxim Sopyluk

6.Kategori: 1.Ahmet Faruk Kocabaş

7.Kategori: 1.Sam Norozi

8.Kategori: 1.Ege Salih Babacan

 

20/02/2022 11:49
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TAGS: Eşref Bitlis, taekwondo
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