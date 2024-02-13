Eşref Vaiz’den Hristodulidis detayı

CTP’nin simge isimlerinden Eski Sağlık Bakanı Eşref Vaiz, dikkat çeken bir paylaşım yaptı. CTP YÖnetimi’ne Akan Kürşat olayı üzerinden sorular yönelten Eşref Vaiz, CTP’den bir heyetin Rum Liderle görüştüğünü iddia ediyor.

İşte o paylaşım:

Gazeteler yazıyor. Sokaktaki vatandaş bana sorduğu gibi CTP’ li yöneticilerede soruyor. Ne benden nede CTP’li Yöneticilerden ( myk- pm üyelerinden) tatmin edici bir cevap alamıyor. Akan Kürşat olayı. 1- Davayı kim açtı? Rum tarafı mı? İngiltere mi? İtalya mı? 2- Dava konusu nedir? 3-iddia odur ki CTP heyeti KC başkanı Hrisdodullidis’ le görüştü. Ve Rum Makamları Av.Akan’ı kefaletle serbest bıraktı. Ne oldu da Romada ailesiyle bile görüştürülmeyen adam Kıbrısın Güneyine gelince serbest brakıldı. Tabiyi ki serbest brakılmasına ben güvenliği açısından çok sevindim. Bu sorulara muhatap kimlerse kamu oyuna bir açıklama borçları var. Duyurulur.