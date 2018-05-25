Essential Phone 2 iptal, yeni telefon yok!

Android işletim sisteminin mimarı olarak bilinen Andy Rubin tarafından kurulan Essential Products için işler pek iyi gitmiyor. Son olarak satışa sunulması planlanan Essential Phone 2'nin üretime geçmeyeceği, haliyle satışa sunulmayacağı ortaya çıktı. Peki şirkette neler oluyor? Neden işler kötüye gidiyor?

İlk telefonunu satışa çıkardığında 699 dolardan fiyatlandırmaya giden şirket ilk etapta 20 bin adet satabilmiş; toplam satış rakamı hayal kırıklığı yaratmıştı. Bugün olan gelişme ise yeni Essential telefon için işlerin pek de iyi gitmediğini gözler önüne seriyor. Andy Rubin, Essential Phone 2projesini tamamen çöpe atmış durumda. Ayrıca, Rubin’in kurucusu olduğu şirketi de satışa sunma planları yaptığı söyleniyor. İlk ürün çeşitlerini geliştirmek için şirketin 100 milyon dolar harcadığı tahmin ediliyor. Bu ürünler ise sadece çeşitli renk seçenekleri de sunulan orijinal Essential Phone ve 360 derece modüler kamera aksesuarı olarak karşımıza çıkıyor.

Essential Products satışının ise eksiksiz bir şekilde yapılacağı ileri sürülüyor. Yani patentler, ürünler ve mühendislik deneyimi bu satışın içerisinde yer alacak. Şirketin potansiyel alıcılar için araştırmalara başlamış olduğu da notlar arasında.

Bir diğer olasılık olarak ise şirketin başka bir cihaz üreticisi ile iş birliğine gitmesi. Bu sayede şirketin Essential markası altında yeni bir akıllı telefon ile karşımıza çıkması da mümkün olabilir. Şu an için şirketin Foxconn ve Hon Hai Precision Industry Co. ile birlikte çalıştığını belirtelim.