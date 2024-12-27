Estetik bağımlısı kadın 2 milyon TL verip yüzünü bu hale getirdi

Sosyal medya fenomeni ve 'Fetisch Barbie' olarak bilinen içerik üreticisi Truly, estetik operasyonlar konusunda yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Arkadaşlarının yüzünü mahvedeceğinden endişe duyduğunu ancak kendisinin bu durumu umursamadığını belirten Truly, estetik müdahalelere olan ilgisini açıkça ifade etti.

'HER ŞEYİN BÜYÜK OLMASINI SEVİYORUM'

Estetik operasyonları sevdiğini ve her zaman daha büyük ve dikkat çekici bir görünüm elde etmek istediğini dile getiren fenomen, "Estetiğimi her şeyin büyük olması olarak tanımlarım. Uzun, kabarık saçlar, büyük dudaklar, uzun tırnaklar; bu sadece benim tarzım." dedi.

'30 BİN - 50 BİN STERLİN ARASI HARCADIM'

Her üç ila dört ayda bir dudak dolgusu yaptırdığını ve bu estetik müdahalelere büyük bir bağımlılık geliştirdiğini açıklayan Truly, "Toplamda 30 bin-50 bin sterlin arasında harcama yaptım. Dolgulara çok takıntılı olduğumu biliyorum. Dolgu ve botoksa %100 bağımlıyım" şeklinde konuştu.

ARKADAŞLARI GÖRÜNTÜSÜNDEN KORKUYOR

Fenomen, arkadaşlarının görüntüsünden endişe etmeye başladıklarını ve çok fazla olumsuz yorum aldığını belirterek, "İlk kez 18 yaşında dudak dolgusu yaptırdım. Arkadaşlarım sürekli olarak dolgu ve botoksu yenilememden dolayı görüntümden endişe etmeye başladı. İnternette çok fazla olumsuz yorum alıyorum ama artık yorumlarımı okumuyorum. Herkes benim aşırı olduğumu biliyor ama sanırım arkadaşlarım, bana bahşedilen doğal güzelliği mahvetmemi engellemeye çalışıyorlar." dedi.

Truly, estetik operasyonların sadece fiziksel değil, aynı zamanda kişisel bir ifade biçimi olduğunu vurgulayarak, kendi tarzının ne olduğunu bildiğini ve bu konuda kesinlikle geri adım atmayacağını belirtti.