Estetik cerrahide dünya markası

Türkiye’nin, uzman doktorları, yüksek standartlara sahip hastaneleri, güvenli tedavi alternatifleri sayesinde sağlık sıralamasında dünyada ilk 10’da yer aldığını söyleyen KBB, Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen, Türkiye’nin son 15 yılda estetik cerrahi alanında büyük gelişmeler kaydettiğini söyledi.



Estetik turizmi alanında da bu gelişmelere bağlı olarak talep artışı yaşandığını vurgulayan Dr. Sezen, “Türkiye’de uygulama yaptırıp ülkesine dönen kişiler, diğer insanlar için başarılı örnekler teşkil ediyor. Bu durum, Türkiye’ye estetik için gelen hasta sayısının katlanarak artmasına olanak sağlıyor” dedi.



HASTALAR MEMNUN AYRILIYOR



15 yılı aşkın bir süredir yüz estetiği ameliyatları gerçekleştiren KBB Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi Uzmanı Sezen, şöyle davem etti:



“Çok uzun süredir yüzlerce hastaya çene, dudak, kulak ve en önemlisi burun gibi çeşitli estetik ameliyatları yapan bir cerrah olarak şunu söyleyebilirim ki; Türk meslektaşlarım dünyada adından başarıları ile söz ettiriyor ve estetik konusunda oldukça yetkinler. Özellikle burun estetiği ameliyatlarında yurt dışından gelen hastalar, ülkemizden çok memnun ayrılıyorlar. Bu alanda hekimlerin başarısının ve hastanelerin gelişmişliğinin yanında, göz ardı edemeyeceğimiz konulardan birisi de, Türkiye’nin estetik operasyonlarda sağladığı fiyat avantajıdır. Yurt dışından gelen hastalar, kendi ülkeleri ile kıyasladıklarında Türkiye’deki ameliyat fiyatlarını daha avantajlı görüyorlar. Türkiye’yi sağlık turizmi için tercih eden kişiler aynı zamanda Türkiye‘nin eşsiz turizm değerlerini de yaşama fırsatı buluyorlar” yorumunda bulundu.



TÜRKİYE ESTETİKTE İLK 5’TE!



Uluslararası Estetik Plastik Cerrahlar Birliği, geçtiğimiz yıllarda dünya genelinde estetik cerrahisine ilişkin araştırma sonucunu açıkladı. Bu araştırmaya göre Türkiye, estetik işlemlerin en fazla yapıldığı ülkeler arasında Avrupa’da ilk 5’te yer alıyor. Aslında bu veriler Türkiye’nin bu alanda ne kadar başarılı ve güçlü olduğunu göstermektedir. Rinoplasti işlemi ise bu estetik işlemlerinin %9,4’ünü oluşturmaktadır.”



BAŞI ALMANYA’DAN GELEN GURBETÇİLER ÇEKİYOR



Burun estetiği için birçok ülkeden hastaların ülkemizi ziyaret ettiğini aktaran Dr. Sezen, “En çok hasta aldığımız ülkeleri sayılarına göre sıralamak gerekirse başı gurbetçilerin yaşadığı Almanya çekiyor diyebilirim. Almanya’yı, Arabistan, İran, İngiltere, Bulgaristan, Rusya, Belçika ve Ukrayna ülkeleri takip etmektedir. Ülkemizde yapılan estetik cerrahi faaliyetler uluslararası başarılara dönüştü. Bu durum ülkemize her anlamda katkılar sağlıyor. Bu tablo, biz hekimleri son derece mutlu ediyor” dedi.