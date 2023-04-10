Estetik operasyonu sonrası ilk kez görüntülendi: Genç kız gibi oldum!

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10/04/2023

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Estetik operasyonu sonrası ilk kez görüntülendi: Genç kız gibi oldum!

Safiye Soyman, geçirdiği boyun ve yüz gerdirme operasyonu sonrası önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi.

Şarkıcı, en az 20 yaş gençleştiğini söyledi: “10 gün önce ameliyat oldum, boyun ve yüz gerdirme. Pişman değilim. Genç kız gibi oldum. Faik Öztürk çok memnun bu durumdan. 20 yıl geriye gittim. Dişçiye gider gibi iki saatte operasyon yaptılar.”

Safiye Soyman boyun ve yüz gerdirme operasyonu yaptırdı.

Soyman, yaşlanma korkusu olmadığını ancak sahneye çıktığı için seyirciye olan saygısından operasyon yaptırdığını açıkladı: “Sanatçı yaş almaz, sanatçının yaşı olmaz. Ses sanatçısı sahneye çıkıyorsa kendine bakmalı.” (Hürriyet/Behlül AYDIN)

10/04/2023 11:48
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TAGS: Safiye Soyman, Estetik operasyonu, haber, kıbrıs
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