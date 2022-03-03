Estonya’nın önemli Futbol Takımlarından Talinna Kalev Acapulco’da Kamp Yaptı

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03/03/2022

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Estonya’nın önemli Futbol Takımlarından Talinna Kalev Acapulco’da Kamp Yaptı

Estonya’nın önemli Kadın futbol takımlarından JK Talinna Kalev, devre arası kampı için Acapulco Resort’u tercih etti. Acapulco Sports Park’ın geniş olanaklarından faydalanan kulüp, 24 Şubat – 2 Mart arası Acapulco’daydı. Kalev takımı, 27 Şubat günü Kıbrıs Milli Kadın futbol takımı ile dostluk maçı yaptı.

Futbol kulübü Tallinna Kalev kadın takımı, Tallinn'den bir Estonya kadın derneği futbol kulübüdür. Kulüp şu anda Estonya kadın futbol sisteminin en yüksek ligi olan Kadınlar Şampiyonasında oynuyor.

03/03/2022 15:31
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TAGS: Estonya, acapulco
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