Et daha da pahalı olacak

Bahadır AYNA- Haber Kıbrıs

Ülkede et fiyatlarının tavan yapmasıyla başlayan ve alım gücünün de düşmesiyle halkın evine et götürmesini engelleyen et krizi ülkede gündem olmaya devam ediyor. Et fiyatlarının, arz talep dengesizliği ve iç piyasada oynanan bazı oyunlar nedeniyle giderek artması, vatandaşları Güney Kıbrıs’tan alışveriş yapmaya yönlendiriyor. Euro’nun bu kadar yüksek olmasına rağmen halen daha güneyin et fiyatlarının ucuz olması ise düşündürücü. Haber Kıbrıs, et fiyatlarının tavan yapmasını ve krizin nereye doğru gittiğini kasaplara sordu.

Yükselen hayvan fiyatları kasaplardaki et fiyatlarını dolaylı olarak sofralara giren et fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Vatandaşın alım gücünün de düşmesi kasapları zora sokuyor. Haber Kıbrıs’a konuşan kasaplar kepenk kapatma noktasına geldiklerini kaydetti. Kasaplar adeta dert küpü. Eskiden kilo ile satış yaptıklarını anlatan kasaplar, artık “15 TL’lik kıyma, 4 tane pirzola” şeklinde satış yaptıklarını kaydetti.

“İthal et şart”

Devletin önlem almaması halinde vatandaşların et alamayacak noktaya geleceğinin altını çizen kasaplar ithal etin gelmesi gerektiğine vurgu yaptı. İthal etin piyasayı canlandıracağı kanısında olan kasaplar, çeşidin artması ile birlikte fiyatlarda da ciddi bir düşüş yaşanacağını söyledi.

İşte güncel et fiyatları

Dana kıyma: 45 TL

Kuzu kıyma: 52 TL

Kuzu but: 52 TL

Kuzu pirzola: 52 TL

Dana döş: 35 TL

Dana biftek: 55 TL

Kuzu gerdan: 39 TL

Kasaplar ne dedi? Kasaplar ne dedi? Kasaplar ne dedi?

Zafer Bazarov: İşler eskiden çok güzeldi şimdi ise satışlarımız düştü. Eskiden insanlar kilo ile et alıyordu şimdi gelen 20 TL’lik et istiyor. Dövizin yükselmesi et fiyatlarının yükselmesinde çok büyük bir etken. Öte yandan bu dönemin kurak gitmesi hayvancının mandıradaki hayvanının fiyatını artırmasına neden oldu. Böyle giderse et fiyatları daha da artacak. Yurt dışından ithal et gelmeli. İthal et gelirse rekabet olacak tüm et fiyatları ucuzlayacak. Güneyden çok fazla kaçak et geliyor bu durum da bizim satışlarımızı etkiliyor. Refah seviyesi yükselirse bizde eski satışlarımıza kavuşacağız. Asgari ücretli birinin bugün kilo ile et alması çok zor. En önemlisi insan refahının yükselmesidir.

Mehmet Kermeoğlu: Satışlar günden güne kötüye gidiyor. İnsanların ekonomik alım gücü düştü. Elektriğe zam benzine zam her şeye zam geldi. Bugün 100 TL’nin değeri kalmadı. Gelirimiz giderimizi karşılamıyor. Biz kasaplar buzluk çalıştırıyoruz sürekli elektrik çekiyoruz, elektriğe yapılan zam bu nedenle bizi çok etkiledi. Et fiyatları yükseldi, ben indirim yaptım, ancak yine satış yok. Eylül geliyor okullar açılınca insanların gideri artacak bu seferde insanlar boğazından kısacak. İthal ete karşı değilim, et fiyatlarını düşürecekse bence gelmeli. Bu arz talep meselesi. Kurban bayramında insanlar kurban alamayacak. İnsanlar taneyle pirzola alır duruma geldi. Bir çare üretilmezse et fiyatları günden güne yükselecek.

Ahmet Sarı: Satışlarımız durma noktasına geldi. Öğrencinin ülkesine dönmesi, dövizin yükselmesi ve vatandaşın alım gücünün düşmesi biz kasapların satışlarını çok ciddi şekilde etkiledi. Hayvan fiyatlarının yükselmesinden dolayı bizde her ayı zamla karşılıyoruz. Hayvancı rahat ettirilmediği sürece et fiyatları düşmez. Et fiyatları yükseldikçe insanlar günü kurtarmaya gitti, 15 TL’lik kıyma 4 tane pirzola gibi alışveriş yapılıyor. Bu düzen böyle giderse ithal etin gelmesi şart oldu. Bizde bir kenara koyalım Amerikan eti, Avusturalya eti vatandaş seçimini yapsın. Bizden çok vatandaş ithal etin gelmesini istiyor çünkü vatandaşta farkında bu düzen böyle giderse kimse et alamayacak.