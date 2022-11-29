"Et ithalatına kontrollü bir şekilde izin verilmesini istiyoruz''

Kasaplar Birliği ve Restorancılar Birliği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ile görüşerek, ülkeye ithal et getirilmesini talep etti. Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak, konunun yarın Bakanlar Kurulu’nda ele alınacağını açıkladı.

Kasaplar Birliği Başkanı Halil Akbıçak Tarım Bakanı Dursun Oğuz'la görüştüklerini ve ithalata kontrollü bir şekilde izin verilmesi konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı

Restorancılar Birliği Başkanı Salih Kayım ise ithal ette ısrarcı olacaklarını vurguladı.

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29/11/2022 12:28