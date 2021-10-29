Ethereum rekor kırdı

Bir süredir dar bantta işlem gören kripto para birimi Ethereum 4403 dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaştı.

Ekim ayı Kripto Para birimlerine iyi geldi. Kripto para birimlerinin atası Bitcoin'in liderliğinde başlayan yükseliş hareketi altcoinlerle devam etmişti. Shiba Inu bir sıfır silerek büyük ilgi toplarken bir rekor haberi de Ethereum'dan geldi.

Vitalik Buterin'in kurucusu olduğu Ethereum bir süredir 3500-4000 dolara arasında dar bantta hareket ediyordu. Son gelen alım hareketleriyle birlikte Ethereum 4403 Dolar seviyesine yükseldi. Gün içinde en düşük 4222 doları görmüştü.

Saat 09:16 itibarıyla Ethereum 4343 dolar seviyesinden yüzde 3'e yakın primle alıcı buluyor.

752 MİLYON DOLARLIK HAREKET

Ethereum'un son 24 saatlik grafiği incelendiğinde 178 bini aştı. Toplamda ise 751 milyar dolarlık hacim gerçekleşmiş oldu.

2013 YILINDA ORTAYA ÇIKTI

Kripto para araştırmacısı ve yazılımcısı Vitalik Buterin 2013 yılında Ethereum’u kullanıma sundu. 2017 yılında piyasaya çıktığında 225 dolardan satılan Ethereum 2018 yılında güçlendi ve 1376 dolara kadar yükseldi. 2018 yılı Aralık ayında 80 dolar seviyelerine gerileyen Ethereum 2020 yılında güçlenme yaşadı ve 600 dolar seviyelerine kadar yükseldi. 2020 yılından sonra da istikrarlı yükseliş hareketi devam ederek günümüzde 4 bin dolar seviyesini aşmış oldu.

MİLYARDER BUTERİN

2018 yılında Ekim ayında cüzdanını ifşa eden Buterin’in 333 bin 410 adet Ethereum’unun bulunduğu ve bunun da değerinin 1.4 milyar doları aştığı belirlendi.

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29/10/2021 10:47