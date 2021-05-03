Ethereum rekor yükselişle 3 bin doları geçti

Ethereum, son 10 günde yüzde 30'dan fazla yükselişle 3 bin dolar sınırını geçerek, pazartesi günü sabah saatlerinde 3 bin 54 dolardan işlem gördü.

En büyük kripto para olan Bitcoin'in dominansı sene başında yüzde 70 civarındayken şu an 2,3 trilyon dolar değer ile yüzde 46 seviyesinde bulunuyor. Ethereum'un dominansı ise yıl başından bu yana kademeli bir yükselişle dominansını yüzde 15'e çıkarmış durumda.

Bloomberght'nin haberine göre; 2021 yılına 729 dolar civarında başlayan Ether, sene başından bu yana yüzde 312 değer kazarak değerini dörde katladı.

Bitcoin 50 günlük ortalamasının hemen üzerinde 57 bin 900 dolar civarında işlem görürken Litecoin 273 dolar seviyesinde bulunuyor.

Kripto paralara düzenleme

Cuma akşamı yayımlanan bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye'de kripto para platformları, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi için alınan önlemlerden yükümlü olacak.

Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanınin önlenmesi açısından bankalar, sigorta şirketleri, varlık yönetim şirketleri, milli piyango idaresi, spor kulüpleri ve noterler ile aynı yükümlülükler altına girdi.

Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, belli bir tutarın üstündeki her işlem sırasında ayrıntılı kimlik tespiti yapacak.

Olağan dışı büyüklükteki işlemlerle makul hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan işlemlere ozel dikkat gösterecek. Teknolojik risklere karşı tedbir alacak.

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03/05/2021 09:00