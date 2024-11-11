ETİ Çocuk Tiyatrosu 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde KKTC’ye geliyor

ETİ Çocuk Tiyatrosu, “Bir Bilmecem Var Çocuklar” isimli oyununu, 15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanının 41. yıldönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde okul öncesi ve ilkokul çocuklarına ücretsiz olarak sergileyecek.

Enformasyon Dairesi’nden yapılan yazılı açılamaya göre, 15-23 Kasım tarihleri arasında, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt bölgelerinde öğrencilere sergilenecek oyun, 16 Kasım Lefkoşa YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde saat 14.00’de; 23 Kasım Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda ise saat 12.00’de halka açık olarak sergilenecek.

Ücretsiz davetiyeler 9 Kasım tarihinden itibaren passo.com’dan temin edilebilecek.

Açıklamaya göre, Türkiye’nin en uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerinden biri olan ETİ Çocuk Tiyatrosu’nun yeni oyunu “Bir Bilmecem Var Çocuklar”, hayvan ve doğa sevgisi, internetin potansiyeli, akran ve siber zorbalık, aile bağları, dostluk, barış, empati, kendine güvenme ve içindeki gücü keşfetme, birlikte hareket etmenin önemi, gibi konuları, eğlenceli ve eğitici bir şekilde çocuklara anlatıyor.