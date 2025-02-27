Etiyopya Başbakanı Ahmed, Somali'ye resmi ziyarette bulundu

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Somali'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Ahmed, Mogadişu Havaalanı'nda Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından törenle karşılandı.

Mogadişu'da gerçekleştirilen ikili görüşmelerin ardından Başkaban Ahmed ve Cumhurbaşkanı Mahmud ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, ziyaretin iki ülke ilişkilerini güçlendireceği belirtilerek, ortak çıkarların desteklenmesi noktasında mutabık kalındığı belirtildi.

Bölgede barışın ve güvenliğin sağlanması için çaba gösterileceği vurgulanan açıklamada, "İki ülke arasında diplomatik, ekonomik ve sosyal alanlarda işbirliğini artırma konusunda kararlıyız." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, liderlerin iki halk arasındaki tarihi bağlara ve ortak sınırlara değindiğine de dikkat çekildi.