Etiyopya Başbakanı Ahmed, Somali'ye resmi ziyarette bulundu

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Somali'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi.

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
27/02/2025

Etiyopya Başbakanı Ahmed, Somali'ye resmi ziyarette bulundu

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Somali'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Ahmed, Mogadişu Havaalanı'nda Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından törenle karşılandı.

Mogadişu'da gerçekleştirilen ikili görüşmelerin ardından Başkaban Ahmed ve Cumhurbaşkanı Mahmud ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, ziyaretin iki ülke ilişkilerini güçlendireceği belirtilerek, ortak çıkarların desteklenmesi noktasında mutabık kalındığı belirtildi.

Bölgede barışın ve güvenliğin sağlanması için çaba gösterileceği vurgulanan açıklamada, "İki ülke arasında diplomatik, ekonomik ve sosyal alanlarda işbirliğini artırma konusunda kararlıyız." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, liderlerin iki halk arasındaki tarihi bağlara ve ortak sınırlara değindiğine de dikkat çekildi.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.