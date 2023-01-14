Etiyopya dünyadaki en şiddetli gıda kriziyle karşı karşıya

Etiyopya'nın kuraklığa bağlı olarak dünyadaki en şiddetli gıda kriziyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

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14/01/2023

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Etiyopya dünyadaki en şiddetli gıda kriziyle karşı karşıya

Etiyopya'nın kuraklığa bağlı olarak dünyadaki en şiddetli gıda kriziyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Uluslararası sivil toplum örgütü Save The Children'dan yapılan açıklamada, ülkedeki 3,9 milyon çocuğun ciddi derecede yetersiz beslendiği kaydedildi.

Açıklamada, yetersiz yağışların gıda krizine neden olduğu belirtilerek Etiyopya'nın dünyadaki en şiddetli gıda krizi ile karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Etiyopya'da 5 sezondur yetersiz yağış olduğu ve toplamda 12 milyon kişinin gıda krizi yaşadığı kaydedilen açıklamada, 4 milyondan fazla çiftlik hayvanının can vermesinin de gıda krizini artırdığı vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya, Kenya ve Somali'deki kuraklığın 1981'den beri en şiddetli şekilde yaşandığını ve 13 milyondan fazla kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

14/01/2023 16:45
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TAGS: Etiyopya, gıda krizi
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