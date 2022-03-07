Etiyopya kuraklığın pençesinde

Bölgesel Afet Risk Yönetimi Başkanı Sadık Abdulkadir Halif, Etiyopya'da kuraklık nedeniyle 10 milyon kişinin gıda yardımı beklediğini söyledi.

Etiyopya'da devam eden kuraklık nedeniyle Somali ve Oromiya bölgelerinde 10 milyon kişinin gıda yardımı beklediği bildirildi.

Bölgesel Afet Risk Yönetimi Başkanı Sadık Abdulkadir Halif, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alınan önlemlere rağmen kuraklığın halk üzerindeki etkisinin azaltılamadığına dikkati çekti ve 1 milyondan fazla hayvanın telef olduğunu belirtti.

Halif, "Kuraklık nedeniyle Somali'de 10 milyon kişi kritik durumda." ifadesini kullandı.

Bölge sakinleri, kuraklığa bağlı su ve gıda sorunu nedeniyle hayvanlarını kaybetti. 1 milyon büyük ve küçükbaş hayvan telef oldu.

Somali bölgesi sakinlerinden Abdikadir Ömer, kuraklık nedeniyle 200 keçisinin yarısını kaybettiğini söyledi.

Ömer, "Keçilerimi kuraklıktan kurtarmak için kamyon kiraladım ve başka yere götüreceğim ama onlara ne olacağını bilmiyorum. Umarım gıda yardımı zamanında ulaşır." ifadesini kullandı.

Kuraklık nedeniyle 10 çocuğu ve 200 büyükbaş hayvanı ile evini terk etmek zorunda kalan Num'a Muhamed de çok sayıda hayvanını kaybettiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya, Kenya ve Somali'deki kuraklığın 1981'den beri en şiddetli şekilde yaşandığını ve 13 milyondan fazla kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısını yaptı.

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07/03/2022 17:17