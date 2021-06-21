Etiyopya'da halk genel seçimler için 6. kez sandık başında

Doğu Afrika'da iç çekişmelerin her geçen gün arttığı Etiyopya'da ertelenen genel seçimler yapılıyor.

Ülkede yaklaşık 37 milyon seçmen, 49 bin oy kullanma merkezinde, 6'ncı kez meclis ve bölgesel konsey üyelerini belirlemek için sandık başına gidiyor.

47 siyasi parti ve yaklaşık 2 bini kadın olmak üzere 9 bin 300 adayın yarışacağı seçimlerde, ülke tarihinde en fazla aday sayısına ulaşıldı.

En son 2015 yılında seçimlerin yapıldığı ülkede, Oromiya eyaletinin önde gelen muhalif partileri, siyasetçilere uygulanan baskı ve gözaltılar nedeniyle seçimi boykot ediyor.

54 SEÇİM BÖLGESİ EYLÜLDE OY VERECEK

Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Birtukan Mideksa, Harar, Somali, Batı Somali, Benishangul Gumuz dahil 7 eyaletteki 54 seçim bölgesinde oy verme işleminin eylül ayında gerçekleşeceğini belirterek, ertelemeye güvenlik, oy pusulalarının basılamaması ve diğer aksaklıkların neden olduğunu açıkladı.

İsyancılara yönelik operasyonun sürdüğü ve "kıtlık" yaşanmaya başlandığı bildirilen ülkenin kuzeyindeki 5,5 milyon nüfuslu Tigray eyaletinde ise seçimlerin ne zaman yapılacağı henüz belirsiz.

Ülkedeki kritik seçim öncesi Afrika Birliği (AfB) gözlemci gönderme kararı alırken Etiyopya Seçim Komisyonu görevlileri ve 36 sivil toplum örgütünün de katılımıyla 134 bin kişi seçimlerde görev alacak.

MEVCUT BAŞBAKAN ABİY AHMED KARŞISINDA GÜÇLÜ RAKİP BULUNMUYOR

Seçimler, koltuğuna seçim kazanmadan oturan Başbakan Abiy Ahmed'in ilk büyük sınavı olarak da görülüyor.

Etiyopya Halkları Devrimci Demokratik Cephesi (EPRDF) koalisyonunun başına 2018'de geçen Abiy Ahmed, daha sonra koalisyonu lağvederek Refah Partisini kurmuştu.

EPRDF'deki 4 güçlü partiden biri olan Tigray Halk Kurtuluş Cephesinin (TPLF), Ahmed'in yeni partisine katılmaması ise ülkede bugün yaşanan çatışma ortamındaki ilk ayrılık oldu.

Eritre'yle yaptığı barış sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen ve sonrasında Eritre'yle isyancı TPLF'ye karşı askeri mücadeleye girişen Ahmed'in seçimlerde karşısında güçlü rakip bulunmuyor.

80'den fazla etnik gruba ev sahipliği yapan ülkede ulusal partilerin içinde Ahmed'in tek rakibi olarak EZEMA Partisi Başkanı Berhanu Nega öne çıkıyor.

2005'te yapılan seçimlerde başkent Addis Ababa'nın belediye başkanı olan Nega, daha sonra koltuğundan edilerek hapse atılmıştı. 21 aylık hapsin ardından ülkeyi terk eden Nega, Ahmed'in göreve gelmesiyle ülkeye geri dönmüştü.

SEÇİMLERİN ERTELENMESİNE MUHALEFET TEPKİ GÖSTERDİ

İki kanatlı meclis yapısına sahip ülkede Federal Mecliste 112, Halkın Temsilcileri Meclisinde 547 sandalye bulunuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ağustos 2020'den Haziran 2021'ye alınan seçimlerin ertelenmesi ülkede muhalefetin tepkisiyle karşılaşmıştı.

Nüfusun en kalabalık olduğu Oromiya eyaletindeki iki güçlü muhalif partilerden Oromo Federalist Kongresi ve Oromo Kurtuluş Partisi, liderlerinin tutukluluğu ve muhalefete yönelik baskılar gerekçesiyle seçimlere katılmayacağını açıklamıştı.

Yaklaşık 110 milyon nüfuslu Etiyopya, 10 eyalet ile Addis Ababa ve Dire Dawa gibi 2 özel şehir yönetiminden oluşuyor.

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21/06/2021 12:11