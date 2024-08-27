Etiyopya'da meydana gelen heyelanda 23 kişi öldü

Etiyopya'nın kuzeyinde şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda 23 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basındaki habere göre, Amhara eyaletine bağlı Gondar bölgesinde şiddetli yağışlar heyelana yol açtı.

Heyelanda 23 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

2 bin 700 kişi evini terk etmek zorunda kalırken, yaklaşık 2 bin hektarlık ekili alan tahrip oldu.

Bölge yönetimi, heyelandan etkilenenler için yardım çalışması başlattı.

Etiyopya Meteoroloji Enstitüsü ise şiddetli yağışlar nedeniyle heyelan riskinin artacağı uyarısı yaptı.

Etiyopya'nın Tigray bölgesinde 24 Ağustos'taki heyelanda 10 kişi hayatını kaybetmişti.