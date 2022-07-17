Etiyopyalı Gidey, altına koştu

18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Etiyopyalı Letesenbet Gidey, kadınlar 10 bin metrede altın madalya kazandı.

ads ads ads
17/07/2022

ads
ads
Etiyopyalı Gidey, altına koştu

ABD'nin Eugene kentinde düzenlenen şampiyonada kadınlar 10 bin metre yarışı yapıldı.

Gidey, 30 dakika 09.94 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda gümüş, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan Gidey, kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Yarışta Kenyalı Hellen Obiri gümüş, aynı ülkeden Margaret Chelimo Kipkemboi ise bronz madalya aldı.

17/07/2022 14:44
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Dünya Atletizm Şampiyonası
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.