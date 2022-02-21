Etkileşimli Drama Derneği, 8'inci yılını fidan dikerek kutladı

Etkileşimli Drama Derneği, 8'inci kuruluş yıldönümleri dolayısı ile Taşkent Doğa Parkı işbirliğinde Taşkent'te fidan dikti.

Dernek yönetim kurulunun katılımıyla gerçekleşen etkinlikte önceden yanan ve şuan rehabilite edilen alana zeytin ve harnup fidanları dikildi

Dernek başkanı Pervin Hürelli Sevilir yaptığı konuşmada, derneğin yeni yaşını her yıl farklı bir temada kutladıklarını ve bu yıl da doğaya katkı olması adına fidan dikerek derneğin yeni yaşını kutladıklarını ifade etti.

Sevilir şöyle konuştu:

"Heyecanlıyız, 8 yıldır drama etkinliklerimizle ülkemizde ve yurt dışında büyümeye devam ediyoruz. Bugün bu dikimi yapıyoruz birkaç yıl sonra bu alanda doğa temalı drama etkinlikleri neden olmasın. Bizler dernek olarak dramayı her alanla birleştirmeye devam edeceğiz"

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21/02/2022 13:57