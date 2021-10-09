Etkileşimli Drama Derneği yeni yönetim kurulu seçildi

Etkileşimli Drama Derneği 8 Ekim 2021 tarihinde 8.Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Yapılan seçim sonucunda yeni yönetim kurulu seçildi. Başkanlığa Pervin Hürelli Sevilir ve asbaskanlıga Esma İneci getirildi. Dernek sekreteri Şenay Horoz Hürol , Mali işler sorumlusu Nebile Eğmez, Faal üyeler İpek Denizli ve Emine Öztürk, Disiplin Kurulu Rabia Menteş Yirmibeşoğlu, Öznur Umut ve Ülkü Beyoğlu , yedek üye ise Ayşem Tomgüsehan oldu.

Yönetim kurulu 'ndan yapılan açıklamada "2021-2022 yılında özelde KKTC ve genelde dünyaya yapacağımız drama katkılarının bol olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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09/10/2021 15:04