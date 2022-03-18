Etkili bir zaman yönetimiyle 6 adımda hedeflerinize ulaşın

Zaman yönetimi sanatında nasıl ustalaşacağınızı öğrenirseniz, hayatınızda olumlu değişimler yaşayabilirsiniz. İşte etkili bir zaman yönetimiyle 6 adımda hedeflerinize nasıl ulaşacağınız:

Erken kalkın

Güne daha erken başlayarak, gününüzü daha uzun hale getirebilirsiniz. İdeal olarak, vücudumuzun 7-8 saat uykuya ihtiyacı vardır. İşe alarmınızı öncekine nazaran 15 dakika önce kurmakla başlayın ve zamanla zaman çerçevesini artırın. Bu ek zamanı egzersiz ve meditasyon yapmak için kullanabilirsiniz. Yavaş yavaş günlük üretkenliğinizi artıracaksınız.

Akıllı hedefler belirleyin

Spesifik, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Gerçekçi ve Zamana Bağlı hedefler belirleyin. Bu hedefler hayatınıza sağlam bir yapı getirecek ve sizi geleceğe hazırlayacaktır.

İlham alın

Tam olarak motive olmadığınızda işe konsantre olmak zor. Verimsiz bir şey yaparak bu zamanı boşa harcamak yerine, kendinize ilham alınacak şeyler yaratın. Motivasyon veya TED Talks videoları izleyin. Ya da sadece yürüyüşe çıkın. Bir işinizi ertlemek istemiyorsanız o işi birkaç göreve bölün. Sadece işi kolaylıkla yapılabilir kılmakla kalmaz, aynı zamanda işe başlamanız için başlangıç noktası sağlar. Etrafınızı anında harekete geçen ve hedeflerini için çalışan insanlarla çevrelediğinizde, otomatik olarak bu tür alışkanlıkları benimser ve işinizde daha etkili hale gelebilirsiniz.

En az 7-8 saat uyuyun

Yedi ile sekiz saat arasında sağlıklı bir uyku aldığınızda, sadece kendinizi taze ve genç hissetmekle kalmaz, aynı zamanda sağlıklı bir yaşam tarzına da katkıda bulunursunuz. İnsan zihni ve bedeni, iyi dinlendiğinde daha iyi kararlar verir ve daha verimli çalışır. Neyi ne zaman ve nasıl yapacağınıza hızlıca karar verebilirsiniz. Uykunuz için bir program oluşturun ve ona bağlı kalın.

Etkiyi artırın

Başa çıkabileceğinizden fazlasını almak asla iyi bir fikir değil. Daha azını ama en etkilisini yapın. Açıkcası bir işi tam yapın. Görevlere öncelik verdiğinizde, bir şeyler üzerinde çalışmaya başlayabilmeniz, zamandan tasarruf edebilmeniz ve daha üretken olabilmeniz için size netlik ve yön verir. Bir dahaki sefere zamanı yönetmekte zorlandığınızda, derin bir nefes alın ve tek bir görev alın, onu tamamlayın ve kendinizi çok fazla strese sokmayın.

Zamanınızı kontrol edin

Yaptıkları şeyleri takip etmeyi seven insanlar genellikle daha odaklı, üretken ve düzenlidir. Yalnızca çalıştıkları saatleri izlemekle kalmaz, aynı zamanda gerçekleştirdikleri faaliyetlerin, üstlendikleri görev ve projelerin ve çalıştıkları müşterilerin sayısının da farkında olurlar.

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18/03/2022 13:52