Etkili Yağışların Devam Etmesi Bekleniyor
09/01/2020
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Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde devam eden sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların perşembe gece geç saatlere kadar kuvvetli (21-50 kg/m2) yer yer çok kuvvetli (51-75kg/m2) olması bekleniyor
Meteoroloji dairesi toprağın suya doymuş ve derelerin akışta olduğu gerçeğinden yola çıkarak yaşanabilecek olumsuzluklara (sel,su baskını,toprak kayması,dolu yağışı,yıldırım düşmesi) vb karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edildi