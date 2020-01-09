Etkili Yağışların Devam Etmesi Bekleniyor

Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde devam eden sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların perşembe gece geç saatlere kadar kuvvetli (21-50 kg/m2) yer yer çok kuvvetli (51-75kg/m2) olması bekleniyor

Meteoroloji dairesi toprağın suya doymuş ve derelerin akışta olduğu gerçeğinden yola çıkarak yaşanabilecek olumsuzluklara (sel,su baskını,toprak kayması,dolu yağışı,yıldırım düşmesi) vb karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olması tavsiye edildi

09/01/2020 10:39