Etkinliğe Meclis Başkanı Töre de katıldı

Karadeniz Kültür Derneği'nin geleneksel Alevkayası Yayla Şenliği bugün yapıldı.

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de katıldı.

Meclis'ten yapılan açıklamaya göre, şenlikte konuşma yapan Töre, İstiklal Marşı’ndan bir dörtlük okuyarak, Kıbrıs Türk halkının büyük Türk milletinin bir parçası olduğunu söyledi.

Töre, “Büyük Türk milletinin mensubu olmanın verdiği gururla sahip olduğumuz topraklara sahip çıkacağız, Türk milletine hizmet yolunda emin adımlarla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Töre, “Ne Mutlu Türk'üm diyen” herkesin aynı ülkü etrafında birleştiğini ve Türk milletinin şerefli evlatları olduğunu kaydetti.

Birlik ve beraberlik yolunda mesajdalar da veren Töre, Türk milleti için büyük düşünmek gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Kuzey Kıbrıs ve Trabzon’dan gelen sanatçıların şarkılarıyla horon oynayan Karadenizliler güzel bir gün geçirdi.