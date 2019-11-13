Etkinlik yarın Merit Otel’de

“Hayvan Hastalıklarının Eradikasyonu; Veterinerlik Hizmetlerinin Kapasitesinin Güçlendirilmesi” konulu etkinlik düzenleniyor.

Etkinlik, Veterinerlik hizmetlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla yarın saat 16.00-19.00 saatleri arasında Lefkoşa Merit Otel’de düzenlenecek.

Etkinlik, AB Bilgi Merkezi ile Hayvan Hastalıklarının eradikasyonu, kontrolü ve önlenmesi alanlarında Kıbrıs Türk Veteriner Hizmetleri’nin Kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik AB finansmanıyla sağlanan teknik yardım projesi tarafından düzenlenecek.

13/11/2019 17:03