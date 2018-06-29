Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye yasa dışı yollardan 6 ton 631 kilo kaçak et getiren ve polis ekipleri tarafından yakalanan zanlı Aysın Eskimuhtaroğlu dün yeniden mahkemeye çıkarıldı...

Gamze PİR BAYKUR

Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye yasa dışı yollardan 6 ton 631 kilo kaçak et geçiren ve Güvercinlik kavşağında polis ekipleri tarafından yakalanan zanlı Aysın Eskimuhtaroğlu, dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Gümrüksüz mal ithali”, “Gümrüksüz mal tasarrufu”, “Birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal etme” ve “Birinci askeri yasak bölgeye gizlice girme” suçlarıyla ilgili olarak dün mahkemeye çıkarılan zanlı Eskimuhtaroğlu’nun tutukluluk süresi 7 gün daha uzatılırken, zanlının suç ortağı olduğunu tespit edilen H.V ise aranıyor.

Etler insan tüketimine uygun değil...

Meselenin tahkikat memuru Erman Sennaroğlu, zanlı Aysın Eskimuhtaroğlu’nun 27 Haziran tarihinde sabahın erken vakitlerinde Güney Kıbrıs Rum Kesiminde Üsler Bölgesinde bulunan ve ismi tespit edilemeyen bir depodan donmuş vaziyetteki ve paketler halindeki toplam 6 ton 631 kilo dana etini temin ederek kullanımındaki FA 116 plakalı kamyon araca yüklediğini belirtti. Zanlının konu kamyonla Güvercinlik bölgesinde birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye geçtiğini belirten Sennaroğlu, zanlının Güvercinlik kavşağına geldiği esnada orada bekleyen polis ekiplerince tespit edilip tutuklandığını açıkladı. Sennaroğlu, zanlının olay yerinde tutuklanmasının ardından sözlü bir beyanda bulunup suç ortağı olduğunu söylediğini de belirtti. Konu etlere el konularak Mağusa Polis Müdürlüğü’ne getirildiğini ifade eden Sennaroğlu, konu etlerle ilgili ilk etapta Veteriner Dairesine, Mağusa Belediyesi Zabıta Amirliği ile Sağlık Amirliğine ve Gümrük Dairesine haber verildiğini ve konu etlerin yerinde incelendiğini açıkladı. Sennaroğlu, yapılan incelemelerde konu etlerin üzerinde herhangi bir KKTC mühürü bulunmadığının tespit edildiğini belirterek, Veteriner Dairesinden verilen rapor ışığında ise etlerin insan tüketimine uygun olmadığının tespit edildiğini ve konu etlerin ayni gün usulüne uygun olarak imha edildiğini açıkladı.

Zanlının evinde de 23,5 kg kaçak et...

Polis Memuru Erman Sennaroğlu, mesele ile ilgili olarak zanlı Aysın Eskimuhtaroğlu’nun evinde arama yapıldığını belirtti. Zanlının evinde yapılan aramada derin dondurucuda 23,5 kilo daha kaçak et tespit edildiğini belirten Sennaroğlu, yine konu etlerin insan kullanımına uygun olmadığının tespit edildiğini ve etlerin imha edildiğini açıkladı. Sennaroğlu, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve İfadesinde işlediği suçu detaylı bir şekilde anlattığını belirterek, suç ortağının konu suçtaki rolünü de söylediğini açıkladı. Zanlının yine ifadesinde konu etlerin nereye gideceğini bilmediğini ve kendisinin KKTC topraklarında kamyonu suç ortağına teslim edeceğini beyan ettiğini belirten Sennaroğlu, konu etlerin gideceği yerin tespit edilemediğini söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirten Sennaroğlu, zanlının 8 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

7 gün daha...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Aysın Eskimuhtaroğlu’nun tahkikat maksatları bakımından 7 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.