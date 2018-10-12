Etna Yanardağı Akdeniz'de tsunami riski yaratıyor

Avrupa'nın en aktif yanardağı olan Etna'nın denize çökmesi durumunda, İtalya ve Sicilya'nın Akdeniz kıyıları boyunca tsunami dalgaları oluşturabileceği uyarısı yapıldı.

Etna üzerinde yapılan yeni çalışmalar, yanardağın kendi ağırlığı sebebiyle denize doğru kaydığını ortaya koydu.

Tespit edilen hareketin, Sicilya Adası'nın doğusundaki yanardağ üzerinde ciddi riskler yarattığı belirtildi ve zeminin her geçen gün daha zayıf hale geldiği rapor edildi.

Uzmanlar, Etna Yanardağı'nın denize doğru çökmesi durumunda, İtalya'nın Akdeniz kıyıları boyunca dev tsunami dalgalarının oluşabileceği riskine dikkat çekiyor.

Almanya'daki Helmholtz Okyanus Araştırma Merkezi'nde görev yapan Morelia Urlaub, yanardağın önemli bir parçasının sürekli olarak denize doğru kaydığını belirtti.

Kayma sürecinin yanardağın çökmesiyle sonuçlanabileceğini söyleyen Urlaub, Etna üzerinde yapılan çalışmanın, yanardağın düşünülenden daha çok hasara yol açabileceğini gösterdiğini sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz mart ayında, denize doğru sürekli olarak kayma eğiliminde olan Etna'nın yılda 14 mm hızla Akdeniz'e sürüklendiği açıklanmıştı.

Yeni araştırma öncesinde, yanardağın denize doğru olan kayma eğiliminin, eriyik lav olduğu sanılıyordu.

Fakat yeni araştırma, yanardağın eriyik lav sebebiyle değil kendi ağırlığı nedeniyle Akdeniz'e doğru kayma eğiliminde olduğunu gösterdi.

Etna Yanardağı'nın bulunduğu Sicilya'da 5 milyondan fazla kişi yaşıyor. Olası bir tsunami durumunda 14 milyon kişinin risk altında olduğu belirtiliyor.