Etna Yanardağı harekete geçti: Gökyüzü dumanla kaplandı

Avrupa'nın sayılı aktif yanardağlarından biri olan Etna Yanardağı yeniden harekete geçti.

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04/01/2021

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Etna Yanardağı harekete geçti: Gökyüzü dumanla kaplandı

İtalya’nın Sicilya adasındaki Etna Yanardağı yeniden harekete geçti. Gökyüzünü kaplayan dumanlar kameraya saniye saniye yansıdı.

İtalya’nın Sicilya adasındaki Etna Yanardağı Aralık ayından sonra ilk kez yeniden harekete geçti. Gece geç saatlerde Avrupa’nın en yüksek yanardağının güneydoğudaki kraterinden gökyüzüne doğru yükselen lav, “muhteşem” bir doğa gösterisi sundu.

Avrupa’nın en yüksek yanardağının patlama anları ilgiyle izlendi.

Yetkililer, son birkaç gün içinde Etna’nın güney kanadında 3,8 büyüklüğünde yaklaşık 40 deprem meydana geldiğini açıkladı. 3 bin 330 metre yüksekliğindeki Etna her yıl farklı tarihlerde aktifleşerek etrafa lav ve kül savuruyor.

04/01/2021 12:51
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TAGS: Etna Yanardağı, kktc, İtalya
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