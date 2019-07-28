Avrupa'nın en yüksek ve en hareketli yanardağı olan Etna Yanardağı tekrar harekete geçti. Son dönemde Türk turistin de yoğun olarak ziyaret ettiği Sicilya Adası'ndaki Catania'da bulunan yanardağ bölgede paniğe sebep oldu.

İtalya’nın Sicilya Adası’nda bulunan ve Avrupa’nın en yüksek ve en aktif yanardağı olarak bilinen Etna Yanardağı korkuttu. Dün geceden beri aktif hale geçen ve lav ve duman püskürten Etna Yanardağı bölgede panik yarattı.

Bir süredir hareketsiz olan Etna Yanardağı dün geceden beri patlıyor ve lav fışkırtıyor.

Son dönemde Türk turistin de yoğun ilgi gösterdiği Catania il sınırları içerisindeki Etna Yanardağı uzun bir süre sonra ilk kez patladı. İtalyan yetkililer yanardağ yakınında yaşayanların panik olmamasını istedi.

Öte yandan İtalyan Ulusal Jeofizik ve Yanardağ Enstitüsü, elde ettikleri veriler ışığında Etna’daki krater içinde bir çatlak daha meydana geldiğini duyurdu. Yetkililer bu yarıkta patlama olabileceğini duyururken lav akışı olabileceğini vurguladı.