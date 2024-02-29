Euphoria ve Hunger Games gibi yapımlarla şöhrete kavuşan ABD'li oyuncu Hunter Schafer tutuklandı.

25 yaşındaki oyuncu, Jewish Voice for Peace / JVP (Barış İçin Yahudi Sesi) adlı grup ile Gazze protestolarına katıldığı için gözaltına alındı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın konuk olarak gittiği Late Night with Seth Meyers adlı talk şovun binasının önünde toplanan grup, ellerinde pankartlar ve yüzlerindeki maskelerle ateşkes çağrısında bulundu.

Yaklaşık 100 kişinin yer aldığı grubun, Biden'ın programa katılmasına engel olmak istediği biliniyor.

Üzerinde "Ateşkes, hemen şimdi" yazılı siyah bir tişört bulunan Amerikalı ünlü oyuncu, protesto esnasında Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu.

Euphoria'nın yıldızı Hunter Schafer Gazze protestosunda tutuklandı - 4

New York polisi 30 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.