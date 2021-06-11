Euro 2020 Açılış Maçı İtalya-Türkiye

Geçen yıl oynanması gereken ancak pandemiye takılan Euro 2020 bu akşam başlıyor. Açılış maçında Türkiye, İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı’nda saat 22:00’da karşılaşacak. Türkiye, Euro 2020’ye gelirken özellikle güçlü takımlara karşı oynadığı etkili futbol ve aldığı sonuçlarla dikkat çekti. Avrupa’da forma giyen oyuncularının başarılı bir sezon geçirdiğini söylemekte yarar var. Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı Fransa Ligi’nde şampiyon olurken, Hakan Çalhanoğlu Milan ile ligin büyük bölümünde zirve yarışında yer aldı. Çağlar ve Merih ile belki de tarihinin en iyi savunma ikilisine sahip Türkiye, birçok takımın çekindiği bir seviyede. Kalede Uğurcan ve orta sahada Ozan Tufan’da kendilerine Avrupa kapılarını açacak performansları göstermeye hazır. İtalya ise 2018 Dünya Kupası’na katılamadıktan sonra çok formda bir dönem geçiriyor. Gök Mavililer son 27 maçtı yenilmezken, kalesini de son 8 maçta gole kapatmayı başardı. İtalya daha çok sahada 4-3-3 dizilişi ile yer alıyor. Takımın kalesinde Donnarumma yer alırken, savunma ikilisinde Chiellini- Bonucci gibi çok tecrübeli oyuncular mevcut. İtalya’nın orta sahasında harika bir sezon geçiren Barella, sakatlığı sebebiyle Türkiye maçını kaçırması muhtemel yıldız Veratti öne çıkan isimler. Türkiye’nin özellikle ‘Bomber’ lakaplı Ciro İmmobile’ye dikkat etmesi gerekecek. İki takımın artı ve eksilerini ele aldığımızda bizi tahmin edilmesi bir maç bekliyor.

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11/06/2021 16:37