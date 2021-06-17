EURO 2020: Bugün hangi maçlar var?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) heyecan, C ve B gruplarında bugün oynanacak üç maçla devam edecek.

Günün maçları şöyle:

16.00 / Ukrayna-Kuzey Makedonya: Günün ilk maçında Ukrayna ile Kuzey Makedonya sahaya çıkacak. C Grubu'ndaki iki takım Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Ulusal Arena'da karşılaşacak. Turnuvadaki ilk maçında Hollanda'ya 3-2 yenilen Ukrayna ekibi, rakibiyle oynadığı iki resmi maçı da gol yemeden kazandı. Avusturya'ya 3-1 yenilen Kuzey Makedonya ise tarihinde ilk kez katıldığı bu organizasyonda puanla tanışmayı hedefliyor.

19.00 / Danimarka-Belçika: B Grubu'nda Danimarka, Belçika'yı ağırlayacak. Karşılaşma, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bulunan Parken Stadı'nda oynanacak. İlk maçında Rusya engelini 3-0'la aşan Roberto Martinez'in ekibi, Danimarka ile oynadığı son iki mücadeleyi de kazandı. Oynadığı son 24 maçta sadece bir kez kaybeden Belçika, diğer karşılaşmalarda 20 galibiyet 3 de beraberlik elde etti.

22.00 / Hollanda-Avusturya: C Grubu'ndaki ilk ilk maçında Ukrayna'yı 3-2 yenen Hollanda, Avusturya ile oynadığı son 6 müsabakayı da galibiyetle tamamladı. İlk maçta Kuzey Makedonya'yı 3-1 mağlup eden Avusturya ise Hollanda'ya karşı olan bu şanssızlığını kırmak istiyor.

Tüm maçlar TRT1, TRT 4K ve trtizle.com'dan naklen yayınlanacak.

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17/06/2021 10:52