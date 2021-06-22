Euro 2020 bugün iki maçla devam edecek

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) bugün D Grubu'ndaki son karşılaşmalar oynanacak.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası tüm hızıyla sürüyor.

D Grubu'nda dörder puanla ilk iki sırada yer alan Çekya ve İngiltere, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Grupta aynı saatte başlayacak diğer mücadelede ise Glasgow kentindeki Hampden Park'ta Hırvatistan ile İskoçya karşılaşacak.

İki takımın da birer puanı bulunuyor.

Şampiyona heyecanı TRT'de

Turnuva kapsamındaki müsabakaların tamamı sporseverlere TRT aracılığıyla ulaşıyor.

Büyük futbol şöleni TRT 1, TRT SPOR, TRT 4K ve TRT Radyo 1'den takip edilebiliyor.

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22/06/2021 10:40