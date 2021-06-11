EURO 2020 için Google'dan doodlelı karşılama

Avrupa’nın üst düzey milli takımlarının yer aldığı EURO 2020 turnuvası bu akşam başlıyor. UEFA’nın 60. yılı dolayısıyla 11 ülkede gerçekleşecek olan organizasyona; Roma (İtalya), Glasgow (İskoçya), Londra (İngiltere), Sevilla (İspanya), Amsterdam (Hollanda), Kopenhag (Danimarka), Münih (Almanya), Bükreş (Romanya), Budapeşte (Macaristan), St. Petersburg (Rusya) ve Bakü (Azerbaycan) şehirleri ev sahipliği yapacak. Google da milyonlarca kişinin sabırsızlıkla beklediği günü boş geçmedi.

GOOGLE’DAN EURO 2020 İÇİN DOODLE İLE KARŞILAMA

Her yıl birçok sanatçının doğum gününü, ölüm yıldönümünü, özel ve anlamlı günleri ana sayfasına taşıyarak kullanıcılara hatırlatan Google, uzun bir geçmişe sahip olan EURO 2020 futbol turnuvasına da yer verdi. A Milli futbol takımımızın da yer alacağı turnuva dünya çapında takip edilecek.

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11/06/2021 09:07