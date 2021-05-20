EURO 2020 maçlarına bileti olanlar Rusya'ya vizesiz girebilecek

Rusya'nın Saint Petersburg kentindeki 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) maçlarına bileti olan yabancı uyruklu seyircilerin ülkeye vizesiz giriş yapabileceği açıklandı.

ads ads ads ads
20/05/2021

ads
ads
ads
EURO 2020 maçlarına bileti olanlar Rusya'ya vizesiz girebilecek

 

Rusya'nın EURO 2020 organizasyon komitesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yabancı uyruklu seyirciler, EURO 2020 maçları için Rusya'ya vizesiz giriş yapabilecek. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, bununla ilgili belgeyi imzaladı." denildi.

Ülkeye giriş için sadece maç bileti, negatif sonucu olan yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi ve pasaporta ihtiyaç duyulacak. 

11 ülkenin ev sahipliği yapacağı EURO 2020, 11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

20/05/2021 22:20
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: EURO 2020, maç, rusya
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.