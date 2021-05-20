EURO 2020 maçlarına bileti olanlar Rusya'ya vizesiz girebilecek

Rusya'nın EURO 2020 organizasyon komitesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yabancı uyruklu seyirciler, EURO 2020 maçları için Rusya'ya vizesiz giriş yapabilecek. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, bununla ilgili belgeyi imzaladı." denildi.

Ülkeye giriş için sadece maç bileti, negatif sonucu olan yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi ve pasaporta ihtiyaç duyulacak.

11 ülkenin ev sahipliği yapacağı EURO 2020, 11 Haziran-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

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20/05/2021 22:20