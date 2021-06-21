EURO 2020’de bugün hangi maçlar var?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda bugün B ve C gruplarının son karşılaşmaları oynanacak.

C Grubu’ndaki Ukrayna-Avusturya ve Kuzey Makedonya-Hollanda maçları, saat 19.00’da başlayacak. Romanya’da yapılacak Ukrayna-Avusturya mücadelesini, FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Gruptan çıkmayı garantileyen turnuvanın ev sahiplerinden Hollanda, başkent Amsterdam’da Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. B Grubu’ndaki Finlandiya-Belçika ve Rusya-Danimarka maçları, saat 22.00’de yapılacak. Son 16 turuna kalmayı garantileyen Belçika, Finlandiya ile karşı karşıya gelirken EURO 2020’nin ev sahiplerinden Danimarka, başkent Kopenhag’da Rusya’nın karşısına çıkacak.

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21/06/2021 11:45