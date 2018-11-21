EURO 2020'de torbalar belli oldu...

UEFA Uluslar Ligi'nde alınan puanlarla oluşan sıralamayla EURO 2020 eleme gruplarının torbaları belli oldu.

Dün oynanan maçta Portekiz ile Polonya berabere kalınca Almanya 2. torbaya düştü. Buna göre 55 takım 10 gruba bölünecek. 5 adet 5'li, 5 adet ise 6'lı grup oluşacak.

UEFA tarafından ilan edilen listeye göre Türkiye 3. torbada yer aldı.

İşte UEFA'nın açıkladığı torbalar.

EURO 2020 kura çekiminde 10 takım seri başı oldu ve ilk torbada yer aldı.Seribaşılardan UEFA Uluslar Ligi'nde yarı finale yükselen 4 takım İsviçre, Portekiz, Hollanda ve İngiltere kura çekiminde 5'li gruplara yerleştirilecek.



1. torbada yer alan seri başı takımlar şöyle:



1. Torba

Uluslar Ligi torbası: İsviçre, Hollanda, Portekiz, İngiltere



Diğer seribaşılar: Belçika, Fransa, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Polonya

2. Torba



Almanya, İzlanda, Bosna Hersek, Ukrayna, Danimarka, İsveç, Rusya, Avusturya, Galler, Çek Cumhuriyeti

Türkiye'nin de içinde bulunduğu 3. torba



Slovakya, Türkiye, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda, İskoçya, Norveç, Sırbistan, Finlandiya, Bulgaristan, İsrail

4. torba



Macaristan, Romanya, Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Slovenya, Litvanya, Gürcistan

5. torba



Makedonya, Kosova, Belarus, Lüksemburg, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova, Cebelitarık, Faroe Adaları

6. torba



Letonya, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino



Ukrayna, Bosna Hersek, Danimarka, İsveç, İskoçya, Norveç, Sırbistan, Finlandiya, Gürcistan, Makedonya, Kosova, Belarus, İsviçre, Portekiz, Hollanda ve İngiltere grup elemeleri sonucu EURO 2020'ye katılım hakkı elde edemezse UEFA Uluslar Ligi'nde gruplarını birinci bitirdikleri için EURO 2020 play-off'larında oynama hakkı kazandı.



EURO 2020 eleme grupları kuraları 2 Aralık'ta Dublin'de çekilecek.