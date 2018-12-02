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EURO 2020’de Türkiye’nin rakipleri belli oldu

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02/12/2018

EURO 2020’de Türkiye’nin rakipleri belli oldu

EURO 2020 eleme gruplarının kura çekimi, İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'de gerçekleştirildi.

EURO 2020 eleme grupları kura çekiminde ülkeler, UEFA Uluslar Ligi'ndeki başarılarına göre belirlenen sıralamaya göre 7 farklı torbaya ayrıldı. Türkiye, kura çekimine Slovakya, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzey İrlanda, İskoçya, Norveç, Sırbistan, Finlandiya, Bulgaristan ve İsrail'in bulunduğu 3. torbadan girdi.

H Grubu'na düşen Türkiye'nin rakipleri Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Moldova, Andorra oldu.

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TAGS: EURO 2020’de Türkiye’nin rakipleri belli oldu, haber, kıbrıs,
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