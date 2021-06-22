Euro 2020'nin en değerlisi Kylian Mbappe

KPMG Football Benchmark ekibi değerlendirmesine göre; Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki en değerli 10 futbolcunun toplam değeri 1 milyar 189 milyon euroyken, zirvede 189 milyon euroluk değeriyle Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe yer aldı. 127 milyon euroluk değeriyle Harry Kane ikinci sırada, üçüncü sırada ise 121 milyon euroyla Marcus Rasford var.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (Euro 2020) heyecanı tüm hızıyla devam ederken, KPMG Football Benchmark ekibi, turnuvada forma giyen 'En değerli 10 futbolcu'yu açıkladı. Toplam 621 futbolcunun mücadele ettiği Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki en değerli 10 futbolcunun toplam değeri 1 milyar 189 milyon euroyken, birinci sırada Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe yer aldı. 189 milyon euroluk piyasa değeriyle zirveye çıkan 22 yaşında futbolcu, şu anda dünyanın da en değerli futbolcusu konumunda bulunuyor.

Listede dört İngiliz futbolcu bulunuyor

Kylian Mbappe'nin ardından İngiltere'nin golcüsü Harry Kane, 127 milyon euroluk değeriyle ikinci sırada, bir diğer İngiliz Marcus Rashford da 121 milyon euroyla üçüncü sırada yer aldı. 'Euro 2020'nin en değerli 10 futbolcusu' listesinde İngiltere'den dört, Belçika'dan iki, Fransa, Hollanda, Almanya ve Portekiz'den birer futbolcu yer aldı. Sakatlığı nedeniyle İngiltere Milli Takımı kadrosundan son anda çıkarılan Trent Alexander-Arnold'un yerine 'En değerli 10 futbolcu' listesine 93 milyon euroluk değeriyle Almanyalı Joshua Kimmich girdi.

Uçak: Premier Lig'in marka değeri önemli

KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Dünyanın en değerli oyuncusu olan Kylian Mbappe'nin bu listede de zirvede olması kaçınılmazdı. Listede dört tane İngiliz futbolcunun olması dikkat çekiyor. Bunun nedeni de İngiltere Premier Ligi'nin marka değerini çok yüksek olmasıdır. Listedeki altı futbolcunun Premier Lig'de oynuyor olması da bunu gösteriyor'' dedi.

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22/06/2021 13:32