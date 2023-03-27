EURO 2024 Elemeleri - Malta 0-2 İtalya (Maç sonucu)

İtalya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Malta'yı 2-0 mağlup etti. İtalya'nın gollerini Mateo Retegui ve Matteo Pessina kaydetti.

EURO 2024 Elemeleri'nde C Grubu'nda yer alan İtalya, elemelerdeki ilk galibiyetini 2 golle aldı.



Roberto Mancini'nin ekibine Malta karşısında galibiyeti getiren golleri Mateo Retegui ve Matteo Pessina kaydetti. Her iki golün asisti Sandro Tonali'den geldi.



Bu sonuçla İtalya, elemelerdeki ilk galibiyetini elde ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. İtalya, ilk maçta İngiltere'ye 2-1 kaybetmişti.



Gruptaki ikinci yenilgisini alan Malta ise puansız son sırada yer aldı. Malta ilk maçta Kuzey Makedonya'ya 2-1 mağlup olmuştu.



Elemelerdeki bir sonraki maçta Malta, İngiltere'yi ağırlarken İtalya, Kuzey Makedonya'ya konuk olacak.

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27/03/2023 09:12