EURO 2024 Elemeleri | Hollanda 3-0 Cebelitarık (Maç sonucu)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Hollanda, Cebelitark'ı 3-0 mağlup ederek elemelerdeki ilk galibiyetini elde etti.

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28/03/2023

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EURO 2024 Elemeleri | Hollanda 3-0 Cebelitarık (Maç sonucu)

EURO 2024 Elemeleri'ne Fransa yenilgisiyle başlayan Hollanda, gruptaki ikinci maçında evinde Cebelitarık'ı 3 golle mağlup etti.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri Memphis Depay ve Nathan Ake (2) kaydetti. Bu sonuçla Hollanda, gruptaki ilk 3 puanını alırken Cebelitarık, ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Cebelitarık elemelerdeki ilk maçında Yunanistan'a evinde 3-0 kaybetmişti.


Hollanda Milli Takımı'nda maça ilk 11'de başlayan Wout Weghorst 90 dakika sahada kaldı.

EURO 2024 Elemeleri'ndeki bir sonraki maçlarda Hollanda, Yunanistan'ı ağırlayacak. Cebelitarık ise Fransa'yı konuk edecek.

28/03/2023 10:54
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TAGS: EURO 2024 Elemeleri, Hollanda, Cebelitarık
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