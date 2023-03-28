EURO 2024 Elemeleri | Hollanda 3-0 Cebelitarık (Maç sonucu)

EURO 2024 Elemeleri'ne Fransa yenilgisiyle başlayan Hollanda, gruptaki ikinci maçında evinde Cebelitarık'ı 3 golle mağlup etti.



Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri Memphis Depay ve Nathan Ake (2) kaydetti. Bu sonuçla Hollanda, gruptaki ilk 3 puanını alırken Cebelitarık, ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Cebelitarık elemelerdeki ilk maçında Yunanistan'a evinde 3-0 kaybetmişti.



Hollanda Milli Takımı'nda maça ilk 11'de başlayan Wout Weghorst 90 dakika sahada kaldı.



EURO 2024 Elemeleri'ndeki bir sonraki maçlarda Hollanda, Yunanistan'ı ağırlayacak. Cebelitarık ise Fransa'yı konuk edecek.

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28/03/2023 10:54