EURO 2024 Elemeleri | Hollanda 3-0 Cebelitarık (Maç sonucu)
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Hollanda, Cebelitark'ı 3-0 mağlup ederek elemelerdeki ilk galibiyetini elde etti.
28/03/2023
EURO 2024 Elemeleri'ne Fransa yenilgisiyle başlayan Hollanda, gruptaki ikinci maçında evinde Cebelitarık'ı 3 golle mağlup etti.
Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri Memphis Depay ve Nathan Ake (2) kaydetti. Bu sonuçla Hollanda, gruptaki ilk 3 puanını alırken Cebelitarık, ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.
Cebelitarık elemelerdeki ilk maçında Yunanistan'a evinde 3-0 kaybetmişti.
Hollanda Milli Takımı'nda maça ilk 11'de başlayan Wout Weghorst 90 dakika sahada kaldı.
EURO 2024 Elemeleri'ndeki bir sonraki maçlarda Hollanda, Yunanistan'ı ağırlayacak. Cebelitarık ise Fransa'yı konuk edecek.