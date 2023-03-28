EURO 2024 Elemeleri | İrlanda Cumhuriyeti 0-1 Fransa (Maç sonucu)

URO 2024 Elemeleri'nde ilk maçta Hollanda'yı farklı geçen Fransa, ikinci maçında da hata yapmadı.



İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan maçta Fransa, İrlanda Cumhuriyeti'ni deplasmanda tek golle mağlup etti ve grupta ikide iki yaptı. Didier Deschamps'ın ekibine galibiyeti getiren golü 50. dakikada Benjamin Pavard kaydetti.

Fransa, elemelerdeki ilk maçta Hollanda'yı 4-0 mağlup etmişti.

Bu sonucun ardından Fransa puanını 6'ya yükseltirken elemelerdeki ilk maçını oynayan İrlanda Cumhuriyeti puan alamadı.



EURO 2024 Elemeleri'ndeki bir sonraki maçlarda İrlanda Cumhuriyeti Yunanistan'a konuk olurken Fransa, deplasmanda Cebelitarık'la karşılaşacak.

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28/03/2023 10:34