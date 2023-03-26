EURO 2024 Elemeleri | İspanya 3-0 Norveç (Maç sonucu)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde İspanya, Norveç'i ağırladı.



Mücadelenin 13. dakikasında Dani Olmo'nun golüyle öne geçen İspanya, devreyi 1-0 önde kapattı.



Karşılaşmanın ikinci yarısının büyük bölümü 1-0'lık İspanya üstünlüğüyle geçilirken oyuna 81. dakikada dahil olan Joselu, skoru belirleyen gollerin sahibi oldu.

İspanyol oyuncu, 84 ve 85'te kaydettiği gollerle skoru 3-0 yaptı. Bu sonucun ardından İspanya, EURO 2024 Elemeleri'ne 3-0'lık galibiyetle başladı.



EURO 2024 Elemeleri'nde A Grubu'nda yer alan İspanya, 28 Mart Salı günü İskoçya ile karşılaşacak. Norveç ise Gürcistan'a konuk olacak.

Öte yandan Luis Enrique'nin yerine göreve gelen Luis de la Fuente, İspanya Milli Takımı'nın başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

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26/03/2023 10:39