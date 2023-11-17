EURO 2024 elemelerin 9. hafta heyecanı
UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 9. hafta maçlarında alınan sonuçlar ve program...
17/11/2023
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 9. haftasında karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor.
Bulgaristan ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Macaristan EURO 2024'e katılmayı garantiledi.
Elemelerde 9. hafta maçlarında alınan sonuçlar:
A Grubu:
Gürcistan-İskoçya: 2-2
Kıbrıs Rum Kesimi-İspanya: 1-3
F Grubu:
Estonya-Avusturya: 0-2
Azerbaycan-İsveç: 3-0
G Grubu:
Bulgaristan-Macaristan: 2-2
Karadağ-Litvanya: 2-0
J Grubu:
Slovakya-İzlanda: 4-2
Lüksemburg-Bosna Hersek: 4-1
Lihtenştayn-Portekiz: 0-2
Elemelerde diğer maçların programı şöyle:
Bugün
C Grubu:
22.45 İtalya-Kuzey Makedonya
22.45 İngiltere-Malta
E Grubu:
20.00 Moldova-Arnavutluk
22.45 Polonya-Çekya
H Grubu:
18.00 Kazakistan-San Marino
20.00 Finlandiya-Kuzey İrlanda
22.45 Danimarka-Slovenya
18 Kasım Cumartesi:
B Grubu:
22.45 Fransa-Cebelitarık
22.45 Hollanda-İrlanda Cumhuriyeti
D Grubu:
17.00 Ermenistan-Galler
20.00 Letonya-Hırvatistan
I Grubu:
20.00 Belarus-Andorra
22.45 İsviçre-Kosova
22.45 İsrail-Romanya