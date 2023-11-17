EURO 2024 elemelerin 9. hafta heyecanı

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 9. hafta maçlarında alınan sonuçlar ve program...

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17/11/2023

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EURO 2024 elemelerin 9. hafta heyecanı


UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 9. hafta maçlarında alınan sonuçlar ve program...

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 9. haftasında karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor.

Bulgaristan ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Macaristan EURO 2024'e katılmayı garantiledi.

Elemelerde 9. hafta maçlarında alınan sonuçlar:

A Grubu:

Gürcistan-İskoçya: 2-2

Kıbrıs Rum Kesimi-İspanya: 1-3

F Grubu:

Estonya-Avusturya: 0-2

Azerbaycan-İsveç: 3-0

G Grubu:

Bulgaristan-Macaristan: 2-2

Karadağ-Litvanya: 2-0

J Grubu:

Slovakya-İzlanda: 4-2

Lüksemburg-Bosna Hersek: 4-1

Lihtenştayn-Portekiz: 0-2

Elemelerde diğer maçların programı şöyle:

Bugün

C Grubu:

22.45 İtalya-Kuzey Makedonya

22.45 İngiltere-Malta

E Grubu:

20.00 Moldova-Arnavutluk

22.45 Polonya-Çekya

H Grubu:

18.00 Kazakistan-San Marino

20.00 Finlandiya-Kuzey İrlanda

22.45 Danimarka-Slovenya

18 Kasım Cumartesi:

B Grubu:

22.45 Fransa-Cebelitarık

22.45 Hollanda-İrlanda Cumhuriyeti

D Grubu:

17.00 Ermenistan-Galler

20.00 Letonya-Hırvatistan

I Grubu:

20.00 Belarus-Andorra

22.45 İsviçre-Kosova

22.45 İsrail-Romanya

17/11/2023 10:00
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