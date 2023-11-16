EURO 2024 Elemeleri'nde 9. hafta başlıyor: Maç programı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 9. hafta bugün başlıyor. Özel maçta Almanya ile karşılaşacak A Milli Takım, elemelerdeki son maçını Galler'le deplasmanda oynayacak.

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16/11/2023

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EURO 2024 Elemeleri'nde 9. hafta başlıyor: Maç programı


Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 9. haftasında, 23 karşılaşma oynanacak.

A Milli Futbol Takımı, Almanya ile 18 Kasım Cumartesi günü özel maç yapacak ve 21 Kasım Salı günü de Cardiff'te 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 8. maçında Galler ile karşılaşacak.

Elemelerde 9. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:

16 Kasım Perşembe

A Grubu
20.00 Gürcistan-İskoçya
20.00 Kıbrıs Rum Kesimi-İspanya

F Grubu
20.00 Estonya-Avusturya
20.00 Azerbaycan-İsveç

G Grubu
20.00 Bulgaristan-Macaristan
22.45 Karadağ-Litvanya

J Grubu
22.45 Slovakya-İzlanda
22.45 Lüksemburg-Bosna Hersek
22.45 Lihtenştayn-Portekiz

17 Kasım Cuma

C Grubu
22.45 İtalya-Kuzey Makedonya
22.45 İngiltere-Malta

E Grubu
20.00 Moldova-Arnavutluk
22.45 Polonya-Çekya

H Grubu
18.00 Kazakistan-San Marino
20.00 Finlandiya-Kuzey İrlanda
22.45 Danimarka-Slovenya

18 Kasım Cumartesi

B Grubu
22.45 Fransa-Cebelitarık
22.45 Hollanda-İrlanda Cumhuriyeti

D Grubu
17.00 Ermenistan-Galler
20.00 Letonya-Hırvatistan

I Grubu
20.00 Belarus-Andorra
22.45 İsviçre-Kosova
22.45 İsrail-Romanya

16/11/2023 15:44
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TAGS: spor, futbol, haber, kıbrıs
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