EURO 2024 Elemeleri'nde gecenin sonuçları
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri, 8 karşılaşmayla başladı.
24/03/2023
EURO 2024 Elemeleri'ndeki C, H ve J gruplarında ilk hafta maçları yapıldı.
Elemelerde 3 grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
C Grubu
İtalya-İngiltere: 1-2
Kuzey Makedonya-Malta: 2-1
H Grubu
Kazakistan-Slovenya: 1-2
Danimarka-Finlandiya: 3-1
San Marino-Kuzey İrlanda: 0-2
J Grubu
Portekiz-Lihtenştayn: 4-0
Slovakya-Lüksemburg: 0-0
Bosna Hersek-İzlanda: 3-0
Elemelerin ilk haftasına, bugün 4 grupta oynanacak 8 maçla devam edilecek.