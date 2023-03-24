EURO 2024 Elemeleri'nde gecenin sonuçları

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri, 8 karşılaşmayla başladı.

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24/03/2023

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EURO 2024 Elemeleri'nde gecenin sonuçları

EURO 2024 Elemeleri'ndeki C, H ve J gruplarında ilk hafta maçları yapıldı.

Elemelerde 3 grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu

İtalya-İngiltere: 1-2

Kuzey Makedonya-Malta: 2-1

H Grubu

Kazakistan-Slovenya: 1-2

Danimarka-Finlandiya: 3-1

San Marino-Kuzey İrlanda: 0-2

J Grubu

Portekiz-Lihtenştayn: 4-0

Slovakya-Lüksemburg: 0-0

Bosna Hersek-İzlanda: 3-0

Elemelerin ilk haftasına, bugün 4 grupta oynanacak 8 maçla devam edilecek.

24/03/2023 09:41
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TAGS: EURO 2024 Elemeleri, haber, kıbrıs
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