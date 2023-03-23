EURO 2024 Elemeleri'nde günün maçları

EURO 2024 Elemeleri'nde ilk hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla başlayacak.

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23/03/2023

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EURO 2024 Elemeleri'nde günün maçları

2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin ilk haftası, bugün oynanacak maçlarla başlayacak.
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği eleme turunun ilk haftasında bugün oynanacak maçların programı şöyle:

C Grubu

22.45 İtalya-İngiltere

22.45 Kuzey Makedonya-Malta

H Grubu

18.00 Kazakistan-Slovenya

22.45 Danimarka-Finlandiya

22.45 San Marino-Kuzey İrlanda

J Grubu

22.45 Portekiz-Lihtenştayn

22.45 Slovakya-Lüksemburg

22.45 Bosna Hersek-İzlanda

23/03/2023 16:41
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TAGS: EURO 2024 Elemeleri, haber, kıbrıs
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