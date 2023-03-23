EURO 2024 Elemeleri'nde günün maçları
EURO 2024 Elemeleri'nde ilk hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla başlayacak.
23/03/2023
2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin ilk haftası, bugün oynanacak maçlarla başlayacak.
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği eleme turunun ilk haftasında bugün oynanacak maçların programı şöyle:
C Grubu
22.45 İtalya-İngiltere
22.45 Kuzey Makedonya-Malta
H Grubu
18.00 Kazakistan-Slovenya
22.45 Danimarka-Finlandiya
22.45 San Marino-Kuzey İrlanda
J Grubu
22.45 Portekiz-Lihtenştayn
22.45 Slovakya-Lüksemburg
22.45 Bosna Hersek-İzlanda