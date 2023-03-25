EURO 2024 Elemeleri'nde ikinci hafta yarın başlıyor
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin ikinci haftası, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. D Grubu'nda yer alan Türkiye, ikinci maçında 28 Mart Salı günü Hırvatistan'ı ağırlayacak.
25/03/2023
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği eleme turunun ikinci haftasında, gruplarda 23 karşılaşma oynanacak.
D Grubu'nda yer alan Türkiye, ikinci maçında 28 Mart Salı günü Hırvatistan'ı ağırlayacak.
Elemelerde ikinci hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:
Yarın:
- C Grubu
19.00 İngiltere-Ukrayna
21.45 Malta-İtalya
- H Grubu
16.00 Kazakistan-Danimarka
19.00 Slovenya-San Marino
21.45 Kuzey İrlanda-Finlandiya
- J Grubu
19.00 Liechtenstein-İzlanda
21.45 Slovakya-Bosna Hersek
21.45 Lüksemburg-Portekiz
27 Mart Pazartesi:
- B Grubu
21.45 İrlanda-Fransa
21.45 Hollanda-Cebelitarık
- E Grubu
21.45 Moldova-Çekya
21.45 Polonya-Arnavutluk
- F Grubu
21.45 İsveç-Azerbaycan
21.45 Avusturya-Estonya
- G Grubu
21.45 Karadağ-Sırbistan
21.45 Macaristan-Bulgaristan
28 Mart Salı:
- A Grubu
19.00 Gürcistan-Norveç
21.45 İskoçya-İspanya
- D Grubu
21.45 Türkiye-Hırvatistan
21.45 Galler-Letonya
- I Grubu
21.45 İsviçre-İsrail
21.45 Romanya-Belarus
21.45 Kosova-Andorra