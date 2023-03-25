EURO 2024 Elemeleri'nde ikinci hafta yarın başlıyor

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin ikinci haftası, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. D Grubu'nda yer alan Türkiye, ikinci maçında 28 Mart Salı günü Hırvatistan'ı ağırlayacak.

ads ads ads ads
25/03/2023

ads
EURO 2024 Elemeleri'nde ikinci hafta yarın başlıyor

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği eleme turunun ikinci haftasında, gruplarda 23 karşılaşma oynanacak.

D Grubu'nda yer alan Türkiye, ikinci maçında 28 Mart Salı günü Hırvatistan'ı ağırlayacak.

Elemelerde ikinci hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:

Yarın:

- C Grubu

19.00 İngiltere-Ukrayna

21.45 Malta-İtalya

- H Grubu

16.00 Kazakistan-Danimarka

19.00 Slovenya-San Marino

21.45 Kuzey İrlanda-Finlandiya

- J Grubu

19.00 Liechtenstein-İzlanda

21.45 Slovakya-Bosna Hersek

21.45 Lüksemburg-Portekiz

27 Mart Pazartesi:

- B Grubu

21.45 İrlanda-Fransa

21.45 Hollanda-Cebelitarık

- E Grubu

21.45 Moldova-Çekya

21.45 Polonya-Arnavutluk

- F Grubu

21.45 İsveç-Azerbaycan

21.45 Avusturya-Estonya

- G Grubu

21.45 Karadağ-Sırbistan

21.45 Macaristan-Bulgaristan

28 Mart Salı:

- A Grubu

19.00 Gürcistan-Norveç

21.45 İskoçya-İspanya

- D Grubu

21.45 Türkiye-Hırvatistan

21.45 Galler-Letonya

- I Grubu

21.45 İsviçre-İsrail

21.45 Romanya-Belarus

21.45 Kosova-Andorra

25/03/2023 12:54
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: spor, futbol
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.