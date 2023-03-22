EURO 2024 Elemeleri'nde ilk hafta heyecanı başlıyor
2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin ilk haftası, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. D Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında 25 Mart Cumartesi günü TSİ 20.00'de Ermenistan'a konuk olacak.
22/03/2023
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği eleme turunun ilk haftasında, gruplarda 23 karşılaşma oynanacak.
D Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında 25 Mart Cumartesi günü TSİ 20.00'de Ermenistan'a konuk olacak.
Elemelerde ilk hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:
23 Mart Perşembe:
- C Grubu
22.45 İtalya-İngiltere
22.45 Kuzey Makedonya-Malta
- H Grubu
18.00 Kazakistan-Slovenya
22.45 Danimarka-Finlandiya
22.45 San Marino-Kuzey İrlanda
- J Grubu
22.45 Portekiz-Lihtenştayn
22.45 Slovakya-Lüksemburg
22.45 Bosna Hersek-İzlanda
24 Mart Cuma:
- B Grubu
22.45 Fransa-Hollanda
22.45 Cebelitarık-Yunanistan
- E Grubu
22.45 Çekya-Polonya
22.45 Moldova-Faroe Adaları
- F Grubu
22.45 İsveç-Belçika
22.45 Avusturya-Azerbaycan
- G Grubu
20.00 Bulgaristan-Karadağ
22.45 Sırbistan-Litvanya
25 Mart Cumartesi:
- A Grubu
17.00 İskoçya-Kıbrıs Rum Kesimi
22.45 İspanya-Norveç
- D Grubu
20.00 Ermenistan-Türkiye
22.45 Hırvatistan-Galler
- I Grubu
20.00 Belarus-İsviçre
20.00 İsrail-Kosova
22.45 Andorra-Romanya
Ermenistan-Türkiye maçını İspanyol hakem Sanchez yönetecek
UEFA, D Grubu'nda yer alan A Milli Futbol Takımı'nın 25 Mart Cumartesi günü deplasmanda Ermenistan ile oynayacağı karşılaşmada 39 yaşındaki İspanyol hakem Sanchez'i görevlendirdi.
Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Mario Melero Lopez üstlenecek.
Republican Stadı'ndaki mücadele TSİ 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.