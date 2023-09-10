EURO 2024 Elemeleri'nde toplu sonuçlar
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 5. haftası 7 maçla tamamlandı. Kuzey Makedonya, İtalya'dan 1 puanı Trabzonsporlu Enis Bardhi ile alırken İsviçre ile 2-2 berabere kalan Kosova'nın golleri Vedat Muriç'ten geldi.
10/09/2023
EURO 2024 Elemeleri'nin 5. haftasının son gününde C, F ve I gruplarında karşılaşmalar oynandı.
C Grubu maçında İngiltere, Ukrayna ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Ukrayna'nın golünü 26. dakikada Zinchenko attı. Konuk İngiltere'nin golünü ise 41. dakikada Kyle Walker kaydetti.
Kuzey Makedonya, İtalya'dan 1 puanı Enis Bardhi ile aldı
EURO 2024 Elemeleri'nin 5. haftasının son gününde C, F ve I gruplarında karşılaşmalar oynandı.
C Grubu maçında İngiltere, Ukrayna ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Ukrayna'nın golünü 26. dakikada Zinchenko attı. Konuk İngiltere'nin golünü ise 41. dakikada Kyle Walker kaydetti.
Kuzey Makedonya, İtalya'dan 1 puanı Enis Bardhi ile aldı
I Grubu'ndaki Kosova-İsviçre mücadelesi 2-2 tamamlandı. Kosova'nın gollerini 65 ve 90+4. dakikalarda uzun süre Türk takımlarında da forma giyen Vedat Muriç attı.
Alınan sonuçlar şöyle:
C Grubu
Ukrayna-İngiltere: 1-1
Kuzey Makedonya-İtalya: 1-1
F Grubu
Azerbaycan-Belçika: 0-1
Estonya-İsveç: 0-5
I Grubu
Andorra-Belarus: 0-0
Romanya-İsrail: 1-1
Kosova-İsviçre: 2-2