EURO 2024 Elemeleri'nde toplu sonuçlar

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 5. haftası 7 maçla tamamlandı. Kuzey Makedonya, İtalya'dan 1 puanı Trabzonsporlu Enis Bardhi ile alırken İsviçre ile 2-2 berabere kalan Kosova'nın golleri Vedat Muriç'ten geldi.

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10/09/2023

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EURO 2024 Elemeleri'nde toplu sonuçlar

EURO 2024 Elemeleri'nin 5. haftasının son gününde C, F ve I gruplarında karşılaşmalar oynandı.

C Grubu maçında İngiltere, Ukrayna ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Ukrayna'nın golünü 26. dakikada Zinchenko attı. Konuk İngiltere'nin golünü ise 41. dakikada Kyle Walker kaydetti.

Kuzey Makedonya, İtalya'dan 1 puanı Enis Bardhi ile aldı

EURO 2024 Elemeleri'nin 5. haftasının son gününde C, F ve I gruplarında karşılaşmalar oynandı.

C Grubu maçında İngiltere, Ukrayna ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi Ukrayna'nın golünü 26. dakikada Zinchenko attı. Konuk İngiltere'nin golünü ise 41. dakikada Kyle Walker kaydetti.

Kuzey Makedonya, İtalya'dan 1 puanı Enis Bardhi ile aldı

 

I Grubu'ndaki Kosova-İsviçre mücadelesi 2-2 tamamlandı. Kosova'nın gollerini 65 ve 90+4. dakikalarda uzun süre Türk takımlarında da forma giyen Vedat Muriç attı.

Alınan sonuçlar şöyle:

C Grubu

Ukrayna-İngiltere: 1-1

Kuzey Makedonya-İtalya: 1-1

F Grubu

Azerbaycan-Belçika: 0-1

Estonya-İsveç: 0-5

I Grubu

Andorra-Belarus: 0-0

Romanya-İsrail: 1-1

Kosova-İsviçre: 2-2

10/09/2023 09:48
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TAGS: EURO 2024, Elemeleri, sonuçlar
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